GTA: The Trilogy saldría en diciembre, pero…

Cuando Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition fue revelado la semana pasada, Rockstar mencionó que esta colección estará disponible en consolas y PC en algún punto de este año. Considerando que el 2021 está a nada de terminar, quedan solo poco meses antes de compartir esta información. Ahora, un nuevo reporte señala que este paquete estará disponible en diciembre, pero solo para plataformas de previa generación.

De acuerdo con fuentes cercanas a PPE, un sitio polaco, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition estaría disponible el próximo 7 de diciembre, pero solo en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, con las versiones de PS5 y Xbox Series X|S llegando en algún punto de 2022. Esto significaría que el lanzamiento de la colección fue retrasado parcialmente.

Esto significa que las versiones de la generación actual podrían estar disponibles junto al lanzamiento de la colección en dispositivos móviles. Por el momento no hay algo confirmado. De igual forma, Rockstar no ha mencionado si al comprar las versiones de PS4 y Xbox One podrás mejorar a PS5 y Xbox Series X|S sin costo alguno.

En temas relacionados, este podría ser el precio de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. De igual forma, los fans han recreado a Squid Game en GTA Online.

Nota del Editor:

Con rumores de un precio de $70 dólares, Rockstar necesita aclarar las dudas de los fans lo antes posible. La gente desea esta colección. Sin embargo, si el precio es alto y no se ofrece una mejora gratuita entre generaciones, es probable que el recibimiento por parte del público no sea tan bueno como se busca. Mejor aclarar las cosas antes de que la situación se vuelva confusa.

Vía: VGC