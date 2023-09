Grupo asegura haber hackeado la base de datos de Sony

El mundo de los videojuegos es uno de los más grandes a día de hoy, y eso significa que la gente conoce a los grandes monstruos de la industria, obviamente hablamos de Nintendo, Xbox y Sony. Compañías que han entregado juegos excelentes, pero que no están exentas de incidentes, y ahora, se ha dado a conocer uno relacionado directamente con los dueños de franquicias como The Last of Us y Horizon Zero Dawn.

Según lo mencionado por medios como VGC, un grupo de hackers conocido como Ransomed.vc, afirman haber tenido acceso a los datos más recónditos de la empresa en general, Sony, por lo que tendrían en sus manos datos de PlayStation y así como las divisiones de películas, disquera y hasta tecnología. Diciendo que estos datos se pueden aparecer en la Dark Web sin previo aviso.

Algo que llama la atención, es el hecho de que la amenaza incluye a que se deben cumplir con estos pagos antes del 28 de septiembre, de lo contrario, varias información de la empresa en todos sus rubros saldrá a la luz sin ningún tipo de reparos. Y dando seguimiento a esto, tendrían poco más 6,000 archivos a su disposición, los cuales no se han revelado fuera de la compañía en sí.

También han salido a la luz supuestas capturas de pantalla con presentaciones internas privadas, las cuales tendrían planes a futuro de las nuevas implementaciones en el corporativo, esto en diferentes ramas de esta. A eso se suman archivos Java que tan solo con hacer una desencriptación dejarán ver que esconde la empresa en temas que son secretos o que aún no pueden darse a conocer al público.

Habrá que esperar para ver si Sony da la cara ante esto, o si tal vez se trata de un engaño que no los tenga con algún tipo de preocupación.

Vía: VGC

Nota del editor: Esto suena un poco falso por todos los datos que se han dado, entonces podremos llegar al veredicto el próximo 28 de septiembre. La verdad, no creo que hayan llegado a tanto y solo se trata de un intento de extorsión.