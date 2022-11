Greg Bear, famoso escritor de novelas de Halo, ha fallecido

El mundo de Halo no solo se limita a los videojuegos, pues como pudimos ver hace unos meses atrás, también se lanzó una serie exclusiva de Paramount Plus para el deleite de los fanáticos. Por otro lado, tenemos novelas escritas, mismas que fueron elaboradas por Greg Bear, y hablando de dicha figura importante, lamentablemente se ha reportado su fallecimiento.

La causa de su deceso fue un derrame cerebral, esto a sus 71 años de edad. En su vida escribió poco más de 50 libros. Fue en 2011 cuando empezó a expandir el universo de Halo con historias de la Forerunner Saga. Se lanzaron 3 novelas en total: Halo: Cryptum (2011), Primordium (2012) y Silentium (2013), mismas que fueron muy bien aceptadas por los fans.

No está de más comentar, que estas adaptaciones ayudaron a expandir la historia de Halo 4, razón por la cual se les tiene mucho respeto a los escritos.

Aquí algunos mensajes relacionados al escritor, incluyendo la noticia que su esposa compartió directamente:

Y ahora se ha ido. Descansa en paz, amado mí. Oso Greg 20/8/1951–19/11/2022

Said goodbye to my dad today. I love him and I'm going to miss him so much. A lot of who I am I got from him, and I know he was always proud of me and I was proud to be his daughter. Read one of his books in his honor, if you're so inclined. https://t.co/eUFvX45HCU

