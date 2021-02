Gran Turismo 7 se ha retrasado hasta el 2022

Una de las grandes exclusivas del PlayStation 5 ya no estará disponible en 2021. Por medio de una entrevista con GQ, Jim Ryan, CEO de SIE, fue cuestionado sobre los lanzamientos planeados para este año. Fue aquí en donde un representante de PlayStation mencionó que Gran Turismo 7 ya no estará disponible en 2021, y saldrá al mercado en 2022.

Durante la entrevista, Ryan fue cuestionado sobre los lanzamientos planeados para 2021. Aunque se hizo mención de títulos como Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart y Horizon Forbidden West, Gran Turismo estuvo ausente de la conversación. De esta forma, un miembro del equipo de relaciones públicas de PlayStation compartió el siguiente comunicado:

“GT7 se ha visto afectado por los desafíos de producción relacionados con el Covid y, por lo tanto, cambiará de 2021 a 2022. Con la pandemia en curso, es una situación dinámica y cambiante, y algunos aspectos críticos de la producción de juegos se han ralentizado en los últimos meses. Compartiremos más detalles sobre la fecha de lanzamiento de GT7 cuando esté disponible”.

De esta forma, podemos ver como el COVID-19 sigue afectando negativamente el desarrollo de varios juegos. Respecto a este punto, esto fue lo que comentó Ryan al respecto:

“Hay dos enfoques para esto: puede mantener la fecha y publicar el juego independientemente de la calidad o se puede publicar cuando sea correcto. Siempre hemos adoptado el último enfoque. Ha habido algunos casos bastante destacados de editores que han probado el enfoque anterior”.

Por el momento no hay una fecha exacta de lanzamiento para Gran Turismo 7 en PlayStation 5. Aunque los usuarios no podrán disfrutar de esta gran exclusiva este año, aún veremos títulos como Ratchet & Clank: Rift Apart y Horizon Forbidden West a lo largo de 2021.

En temas relacionados, un nuevo PSVR de siguiente generación para el PS5 ha sido anunciado.

Vía: GQ