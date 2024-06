Google quiere limitar las extensiones de bloqueo

Es muy común hoy en día que en los distintos navegadores se utilicen los conocidos bloqueadores de anuncios, los cuales hacen que al usuario en cuestión no le salta nada de publicidad, ya sea en páginas de blogs de notas, hasta grandes webs que agregan banners para que lleguen a la página. Y con esto en mente, Google busca deshacerse de las herramientas, todo con el fin de que la gente no pueda saltárselos, y eso será posible con Manifest V3, formato de extensiones que quitará compatibilidad con algunos de estos bloqueos.

Se ha mencionado en algunos portales, que Google tiene entre manos lanzar este formato muy pronto, y que de hecho ya había lanzado la propuesta desde el año 2019, pero la gente se ha puesto en contra por quitar muchas compatibilidades por lo que no procedió de ninguna manera. Sin embargo, eso no le ha impedido a la gran compañía mundial que avance en el proyecto, y esta misma semana estará llegando la beta de forma gradual en varias secciones del mundo.

Según lo mencionado, la versión llega con el objetivo de mejorar la seguridad, la privacidad, el rendimiento y la confiabilidad del ecosistema de extensiones. Muchos no están de acuerdo con la descripción de Google, como Electronic Frontier Foundation (EFF), que calificó a Manifest V3 de engañoso y amenazante cuando se anunció por primera vez en 2019, diciendo que restringirá las capacidades de las extensiones web, especialmente aquellos que están diseñados para monitorear, modificar y calcular junto con la conversación que su navegador tiene con los sitios web que visita.

También se indica que más del 85% de las extensiones mantenidas activamente en Chrome Web Store ejecutan Manifest V3, y todas las principales extensiones de filtrado de contenido tienen versiones de Manifest V3 disponibles, Google no menciona que la versión Manifest V3 del bloqueador de anuncios más popular es uBlock Origin Lite, y Lite indica que es inferior a la versión Manifest V2.

Vía: Ars Technica

Nota del autor: No sé cómo se vaya a tomar la gente que ya no los dejen usar el bloqueador de anuncios, en ocasiones no los ponen porque quieran perjudicar a las páginas, sino por el hecho de que esos comerciales alentan el funcionamiento de la PC.