Google cancela suscripciones de YouTube Premium

Es bien sabido que Youtube ha estado cambiando mucho con el tiempo, pues en la actualidad meten anuncios cada dos por tres para los usuarios que no pagan su servicio premium, lo cual ha llevado al uso de bloqueadores de anuncios que a la vez ya han sido contrarrestados por Google. Sin embargo, los usuarios encontraron la alternativa de pagar por la membresía con descuento debido a que se pueden cambiar de país con el uso de VPN, y la empresa se enteró de esto, por lo que ya están tomando cartas en el asunto.

La controversia comenzó en Reddit, según reporta el sitio de TechCrunch, donde usuarios denunciaron la cancelación de sus planes Premium debido al uso de VPN. Estas redes privadas virtuales permiten a los usuarios ocultar y cambiar su dirección IP, haciendo parecer que se conectan desde otra región, lo que no solo desbloquea contenido restringido geográficamente, sino que también puede reducir el costo de suscripciones como ya indicamos hace un momento.

YouTube declaró que puede detectar cuando un usuario falsifica su país de registro. En estos casos, la plataforma exige la actualización de la información de facturación para que coincida con la región correcta. De acuerdo con las páginas, un agente de soporte de Google confirmó que ya han comenzado las cancelaciones para las cuentas identificadas con información de ubicación falsa.

Las cancelaciones son recientes y aquellos usuarios que no cumplan con las reglas recibirán tanto un correo electrónico como una notificación en la aplicación informándoles de la suspensión de sus planes. Sin embargo, en YouTube México no ha detallado cómo se solicitará a los usuarios que actualicen su información de facturación, por lo que es un tipo de ventaja.

Para los usuarios afectados en esta región por esta medida, es esencial actualizar la información de facturación y asegurar que coincide con su región actual. Aunque esta situación ha generado malestar, cumplir con las normativas de YouTube es la única forma de evitar la cancelación de suscripciones Premium.

La campaña contra el uso de VPN para obtener tarifas más bajas subraya la importancia de la veracidad en la información de facturación. Los usuarios deben estar atentos a las notificaciones y actuar rápidamente para mantener sus suscripciones activas.

Vía: Tech Crunch

Nota del autor: La verdad yo no pago el Premium debido a que no me molestan mucho los anuncios, solamente cuando escuchó música si me da algunas interrupciones a la mitad de un tema, habrá que ver si luego se consigue el descuento.