GoldenEye 007 estará disponible en Xbox Game Pass

El día de hoy fue una montaña rusa de emociones para los usuarios de Nintendo Switch, dado que se anunció el regreso de juegos de Nintendo 64 que estuvieron ausentes por mucho tiempo en la expansión. Y entre estos juegos se va a sumar GoldenEye 007, pero la compañía de Japón no será la única que verá el regreso de tan icónico agente secreto.

Se comenta que la experiencia original se ha actualizado con opciones de control mejoradas, incluida compatibilidad con dos sticks analógicos, resolución nativa de 16:9 hasta 4K Ultra HD una frecuencia de actualización constante y un complemento completo de logros para desbloquear.

25 years after its original release, experience GoldenEye 007 faithfully recreated for Xbox consoles. Includes achievements, 4K resolution and a smoother framerate – even in split-screen local multiplayer! Coming soon to @XboxGamePass. pic.twitter.com/kpBlJKqFR9

— Rare Ltd. (@RareLtd) September 13, 2022