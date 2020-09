¡Godfall ya tiene fecha de lanzamiento!

El día de ayer se reveló el precio y la fecha de lanzamiento del PlayStation 5. Junto a este anuncio, muchos juegos que tenían una ventana de estreno de finales de año también confirmaron que estarán disponibles el 12 de noviembre. Uno de los títulos que llegará exclusivamente al PS5 en consolas, y que extrañamente estuvo ausente del evento de ayer, es Godfall.

Por medio de un comunicado, Gearbox y Counterplay Games revelaron que Godfall llegará a PlayStation 5 y PC, vía la Epic Games Store, el próximo 12 de noviembre. Las pre-ordenes para PC ya están abiertas y aquí puedes hacer la tuya. La pre-venta de PS5 comenzará en una fecha posterior. Este título es descrito como: “el primer looter-shotter, juego de rol de acción cuerpo a cuerpo”.

Godfall is officially launching on November 12 for the PlayStation 5 & PC via Epic Games Store!

Pre-order now on PC: https://t.co/o1sL8fJ9g6#PS5 pre-orders coming soon! pic.twitter.com/BdDKp4z4kM

— Godfall (@PlayGodfall) September 16, 2020