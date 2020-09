Ya puedes pre-cargar el alfa de CoD: Black Ops Cold War en PS4

El día de ayer se reveló que Call of Duty: Black Ops Cold War tendría un alfa exclusivo en PlayStation 4, el cual podríamos empezar a descargar a partir de hoy. Lo prometido es deuda, y podemos confirmar que ya puedes encontrar dicho alfa en la PlayStation Store, listo para que puedas jugar a partir de mañana.

Deniable operations. Undeniably Black Ops.

Pre-load the Alpha now on PS4 to be one of the first to play #BlackOpsColdWar Multiplayer. pic.twitter.com/5QvLnzaPhX

— Call of Duty (@CallofDuty) September 17, 2020