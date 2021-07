Gimnasta mexicana usa música de Demon Slayer

Durante los últimos días hemos visto cómo en varias competencias de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se han escuchado algunos temas de anime. Aunque la mayoría de estos han sonado durante la participación de Japón en estos eventos, en la rutina de piso, Alexa Moreno, gimnasta mexicana, estuvo acompañada de un tema del anime de Demon Slayer.

Para su presentación, Alexa Moreno eligió el tema de Zenitsu, uno de los personajes principales del anime que ha cautivado al mundo entero. En el pasado, la gimnasta se ha declarado fan de esta serie, por lo que esta elección no debería haber sido una gran sorpresa.

Tras su presentación, esto fue lo que comentó Alexa Moreno sobre su elección musical para su rutina:

“Me encanta Demon Slayer. Yo necesito esa música para poderme aventar las acrobacias, me motiva (RISAS). También me gustan My Hero Academia, Fullmetal Alchemist, muchos manga. En Japón estoy en mi mero mole”.