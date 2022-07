Ghost of Tsushima consigue un gran logro de ventas

Hace dos años se lanzó uno de los más grandes éxitos de PlayStation y Sucker Punch, Ghost of Tsushima, juego al que no se le tenía mucha fe en un principio debido a su premisa de samurais. Y una vez salió a la venta ha sorprendido a propios y extraños, como resultado, recientemente alcanzó un nuevo hito de ventas que no está mal para una IP nueva.

Mediante las redes sociales, los desarrolladores de este juego publicaron algunas imágenes con estadísticas, en las cuales se dice el número de jugadores, número de horas de desarrollo entre otros datos interesantes. Claramente también destacan cuántas copias se han distribuido en el mundo, confirmando que el título actualmente ha vendido 9.73 millones de copias.

This weekend marks two years since the release of #GhostOfTsushima! We are blown away by all of the support since then and so grateful for all of you! Thank you to everyone who has played and shared this journey with us!

Here are just some of the amazing stats since launch: pic.twitter.com/DMgzYGTih1

