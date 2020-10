Genshin Impact supera los $100 millones de dólares en menos de dos semanas

Tras haber causado mucha controversia debido a su similitud con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, el juego gratuito para PS4, PC y celulares, Genshin Impact, se ha convertido en todo un éxito para los desarrolladores chinos miHoYo. Recientemente se confirmó que el título ya había superado los $100 millones de dólares a través de todas las plataformas, con más de 17 millones de descargas en tan solo cuatro días y solamente en móviles.

El juego forma parte de una nueva oleada de lanzamientos de China, que están empezando a generar mucha atención a nivel global. Daniel Ahmad, analista en Niko Partners, explicó lo siguiente:

“Conforme el mercado de juegos de celulares madura en China, los desarrolladores están buscando alcanzar nuevos jugadores, tanto dentro de China como en nuevas plataformas. Los pequeños y grandes desarrolladores chinos han estado invirtiendo en experiencias más robustas que puedan escalar a consolas y PC. Como se ha visto anteriormente con juegos como Lost Soul Aside, Bright Memory Infinite y Black Myth Wu Kong. Los desarrolladores chinos están empezando a llegar a Occidente.”

Genshin Impact en particular recientemente fue coronado como el juego favorito por jugadores de PlayStation en septiembre, además de ser el tercero más descargado en la lista de free-to-plays de la PlayStation Store.

Fuente: IGN