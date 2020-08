Gamescom 2020: Nuevos anuncios y una dosis de nostalgia

Desde aquel 2009, cuando se llevó a cabo la primera emisión de la Gamescom, los gamers hemos sido testigos de diversos anuncios que ocupan un lugar en la historia de los videojuegos. Cómo olvidar la transmisión de la rueda de prensa de Sony en el mundo virtual de PlayStation Home, o la sorprendente presentación de Silent Hills con el avance jugable de P.T. listo para descargar en tu PlayStation 4.

En la edición del presente año, la Gamescom tuvo que convertirse en un evento virtual derivado de la contingencia sanitaria que ha sacudido al mundo, sin embargo, eso no impidió que se viviera una noche de gala para inaugurar la prestigiosa convención europea, cargada de múltiples juegos.

Activision ha dejado patente que se encuentra más que lista para subir el listón a nivel gráfico con Call of Duty: Black Ops Cold War, en la nueva generación de consolas y además, se dio a conocer que tal producción bélica tendrá finales diferentes dependiendo de las decisiones tomadas en el modo de la campaña. Por su parte, el apartado multijugador brindará muchas horas de diversión como ocurre en cada entrega de esta veterana saga.

Regresar al infierno se convertirá en una tarea obligada con la expansión Doom Eternal: The Ancient Gods Part I, mientras que Outriders, el nuevo título de People Can Fly, ha confirmado su lanzamiento para finales de 2020. Por otro lado, las batallas de robots en Override 2, no se perderán la época navideña y el fenómeno Fall Guys se prepara para arrancar la segunda temporada con distintos niveles y apariencias de la era medieval.

Los usuarios de PC están de manteles largos toda vez que podrán disfrutar de una gran cantidad de experiencias entre las que destaca el violento y humorístico Surgeon Simulator 2, recorrer diversas civilizaciones con la estrategia de Age of Empires III Definitive Edition, así como sumergirse en una nueva aventura de rol con World of Warcraft: Shadowlands.

Electronic Arts mostró por todo lo alto Medal of Honor: Above & Beyond, una propuesta de realidad virtual para Oculus Rift que corre a cargo de Respawn Entertainment – encabezado por Vince Zampella – y Peter Hirschmann, director y escritor original del primer título de esta franquicia. Los amantes de la VR, también recibirán una adaptación basada en la serie animada de Sam & Max, que deberá de ofrecernos más detalles con el paso del tiempo.

El universo creado por George Lucas no solamente será recreado en Star Wars: Squadrons, sino que The Sims 4 recibirá la expansión Journey to Batuu, ambientada en las atracciones de la Guerra de las Galaxias de los parques temáticos de Walt Disney. Tampoco hay que dejar a un lado que los usuarios de Nintendo Switch podrán crear su propio complejo de diversiones con la versión definitiva de Jurassic World Evolution.

La demo jugable de Ratchet & Clank: Rift Apart para PlayStation 5 dejó buenas sensaciones y revela una pizca del salto generacional que está a la vuelta de la esquina. De igual modo, los primeros meses de 2021 darán muchas horas de diversión con estrenos como Little Nightmares II o el renovado Lego Star Wars: The Skywalker Saga.

En el horizonte se vislumbran propuestas interesantes como Unknown 9: Awakening y el reinició de Dragon Age, de los cuales únicamente se difundió una cinemática y un diario de desarrollo, sin mostrar jugabilidad alguna. Producciones innovadoras y arriesgadas en el sector indie, como 12 Minutes y Tear Down darán mayor variedad al catálogo de desarrolladores independientes.

El cierre de año y el primer trimestre del siguiente ofrecerán grandiosas aventuras a la comunidad gamer, y aunque muchas de éstas son secuelas o proyectos originales, siempre habrá guiños al pasado, como el regreso de Turrican a través de una compilación que llegará al mercado para celebrar su treinta aniversario.

