Gal Gadot confirma que Joss Whedon amenazó su carrera en el set de Justice League

Hace unas cuantas semanas, empezó a circular el rumor sobre la actitud tóxica de Joss Whedon hacia los actores en el set de filmación de Justice League. Específicamente, se mencionaba que Whedon había amenazado con “destruir la carrera” de Gal Gadot, y ahora la actriz ha confirmado esta información.

En una nueva entrevista en video, Gadot confirmó los reportes de que Whedon había amenazado con destruir su carrera si ella no seguía al pie de la letra las nuevas líneas de diálogo que él había escrito para Wonder Woman. Cuando Gadot quiso resistirse ante este nuevo guion, el director le dijo que esto “tendría fuertes repercusiones en su carrera.”

EXCLUSIVE: @GalGadot confirms previous reports to @N12News’ @YunaLeibzon, saying Joss Whedon threatened to ‘harm’ her career pic.twitter.com/ajOYQLpN2T

— החדשות – N12 (@N12News) May 9, 2021