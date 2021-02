Forza Horizon 4 llegará a Steam el próximo mes, con todo y cross-play

Pese a que Xbox ha lanzado juegos en PC vía la Microsoft Store y Game Pass, no todos utilizan estas plataformas, así que muchos jugadores se han perdido algunos títulos de esta compañía. Afortunadamente, esto ha comenzado a cambiar, ya que hemos visto como Halo: The Master Chief Collection y Sea of Thieves han abierto las puertas para las propiedades de esta compañía en Steam. Ahora, el día de hoy se ha revelado que Forza Horizon 4 llegará a la tienda virtual Valve el próximo mes.

Por medio de un comunicado, el cual ha sido eliminado, Xbox confirmó que Forza Horizon 4 llegará a Steam el próximo 9 de marzo de 2021. Esta versión tendrá cross-play con consolas y xCloud. De igual forma, podrás adquirir las diversas actualizaciones y DLC que ha recibido el juego desde su lanzamiento en 2018.

Esto fue lo que comentó Mike Brown, director creativo de Forza Horizon:

“Los jugadores han estado celebrando las estaciones en el histórico Reino Unido en consolas Xbox y en Windows 10 PC con Xbox Game Pass y estamos emocionados de traer Forza Horizon 4 a una nueva audiencia en Steam”.

Lamentablemente, se ha confirmado que esta versión no tendrá cross-progression, y no podrás transferir tu partida a la edición de Steam. De igual forma, considerando que Forza Horizon 4 será el primer título de la serie en Steam, se desconoce si otros juegos de la franquicia llegarán a esta tienda digital.

Vía: Kotaku