Foamstars se convertirá en un Free to Play

A inicios de este año Square Enix apostó por lanzar su propio multiplayer con micro transacciones llamado Foamstars, en el cual personajes pelean y se deslizan con la espuma que lanzan sus diferentes armas. Y a pesar de que se trataba de una idea que llama la atención, no logró hacer demasiado debido a dos elementos: que se necesitaba tener PS Plus y que tenía un precio para quien no lo consiguió con dicho servicio. Este fracaso ha llevado a nuevas noticias.

El día de hoy se confirmó que el título pasará a ser un free to play, por lo que a partir del 4 de octubre se podrá descargar y jugar sin hacer pagos del software y tampoco el servicio en línea, lo cual posiblemente ayude a levantar los números pésimos con los que se cuenta actualmente. A eso se suma un mensaje de agradecimiento enviado por los publishers, dejando claro que hubo algo de apoyo pero se necesitan más usuarios activos.

Gracias por su apoyo. Foamstars, actualmente disponible en PS5 y PS4, cambiará su precio regional actual a título free-to-play a partir del 4 de octubre de 2024 a la una de la madrugada. Además, aunque anteriormente se requería una suscripción a PlayStation Plus para jugar a Foamstars, tras el cambio de precio los consumidores que no estén suscritos a PlayStation Plus podrán descargar y jugar a Foamstars gratis.

Vale la pena mencionar, que premiarán tanto a quienes compraron el título o lo descargaron con el PS Plus, esto con un regalo denominado Legacy Gift, el cual incluye algunos colores alternos para personajes, armas exclusivas que los usuarios nuevos no podrán obtener y poco más.

Recuerda que el título está disponible en PS4 y PS5.

Vía: Twitter

Nota del autor: La verdad es un juego no muy bueno y encima pagarlo era un crimen. Será mejor que lo cambien a free to play, chance así logra tener jugadores activos.