Final Fantasy XVI llega a importante etapa de su desarrollo

Poco a poco se van lanzando grandes títulos este año, los más claros ejemplos que tenemos para empezar han sido Dead Space Remake, Resident Evil 4 y Hogwarts Legacy. Esta oleada de lanzamientos no va a parar, y eso lo tenemos claro con Square Enix y su tan ansiado Final Fantasy XVI, mismo que ha llegado a una etapa clave del desarrollo.

Mediante la cuenta oficial del videojuego, se ha compartido que el juego ya está en fase Gold, y para los que no sepan del tema, esta etapa es cuando al fin han terminado la versión funcional, osea que se puede completar hasta ver los créditos finales. No significa que estén exentos de errores, pero es un juego completo por así llamarlo.

Final Fantasy XVI has gone gold.

From the entire team, including Torgal, we hope you're looking forward to #FF16's launch on June 22nd 🐺 pic.twitter.com/Vrtd3cMNW5

