Una vez más, uno de los juegos como servicio de Square Enix ha fallado. En un movimiento que no sorprende, se ha revelado que Final Fantasy VII: The First Soldier, el battle royale de la serie, cerrará sus servidores a principios de 2023, poco más de un año después de su lanzamiento original.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, los desarrolladores han revelado que los servidores de Final Fantasy VII: The First Soldier llegarán a su fin el próximo 11 de enero de 2023. Junto a esto, a partir del día de hoy, 12 de octubre, ya es imposible usar tu dinero real para comprar la moneda del juego. Esto fue lo que se comentó al respecto:

[End of Service Notice]

We are regretful to announce that we will be ending service for FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER at 07:00 UTC on January 11, 2023.

We would like to thank you all for all your support over the past year.https://t.co/XvNOVv2EVs#FF7FS pic.twitter.com/aNVI4iHle4

