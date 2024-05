Metal Gear Solid Delta, el remake de la tercera entrega en la serie, fue anunciado el año pasado, y desde entonces la información de este título ha sido escasa. Sin embargo, a principios de año se dio a conocer que este juego estaría disponible en algún punto de 2024. Lamentablemente, parece que este ya no será el caso.

Recientemente, Dealabs, medio que usualmente comparte filtraciones acertadas, ha señalado que Konami tiene pensado lanzar Metal Gear Solid Delta en algún punto del 2025. Esto significa que este título se ha retrasado un año. Si bien no se ofrece una razón para esta decisión, esto probablemente tiene que ver con el hecho de que este es un juego sumamente ambicioso que está en desarrollo con el Unreal Engine 5.

Junto a esto, considerando la recepción que ha tenido el remake de Silent Hill 2, probablemente Konami desea enfocarse más en el salto técnico y visual en comparación con el trabajo que vimos en el PlayStation 2. Por si fuera poco, Dealabs también ha revelado que Metal Gear Solid Delta estará disponible en dos versiones. La primera de estas es la estándar para PS5 y Xbox Series X|S, la cual tiene un precio de $69.99 dólares. A la par, estará disponible una edición de colección que costará $199.99 dólares.

Por el momento, Konami no ha confirmado la fecha de lanzamiento y precio de Metal Gear Solid Delta. Sin embargo, es probable que esta información salga a la luz durante el Summer Game Fest que se celebrará la próxima semana, algo que el medio francés también ha señalado. En temas relacionados, puedes ver el nuevo vistazo del remake de Silent Hill 2 aquí. De igual forma, The Phantom Pain no iba a ser MGS V.

Nota del Autor:

Veo más posible un lanzamiento en 2025 que en este año. Considerando la ambición de usar el Unreal Engine 5, es probable que los desarrolladores estén haciendo todo lo posible para que Metal Gear Solid Delta sea uno de los mejores ejemplos visuales de este motor gráfico.

Vía: Dealabs