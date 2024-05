Little Nightmares 3 sufre de un retraso

Una de las franquicias de terror más populares en la industria de los videojuegos en estos momentos es Little Nightmares. Esta serie logró cautivar a millones de jugadores gracias a la forma en la que nos hace sentir como un niño atrapado en una pesadilla. De esta forma, la tercera era uno de los títulos del año. Lamentablemente, se ha confirmado que Little Nightmares III se ha retrasado.

Por medio de un comunicado oficial, el equipo de desarrollo ha confirmado que Little Nightmares III no podrá estar disponible este año, como originalmente estaba planeado. En su lugar, esta entrega llegará a nuestras manos en algún punto del 2025. Esta difícil decisión fue tomada para asegurar la calidad del producto final, puesto que Supermassive Games desea usar este tiempo adicional para pulir la experiencia. Esto fue lo que comentaron al respecto:

Please do bear with us, little ones, for we need a little extra time to prepare your visit.

Rest assured, we promise to show you a proper welcome. #LittleNightmares III pic.twitter.com/fqxsOPzkFD

— Little Nightmares III (@LittleNights) May 31, 2024