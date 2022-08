Filtrador de GTA VI revela el tamaño del mapa

En estos últimos días han surgido bastantes rumores en relación al desarrollo de GTA VI, incluyendo el nombre de la ciudad donde se llevará a cabo la historia, así como los personajes protagonistas. Y para que el hilo de la conversación no se prenda, un filtrador ha mencionado lo largo que podría ser el mapa que el jugador podrá explorar en el título.

Según el entusiasta de Rockstar Games, Matheusvictorbr , el mapa del tan esperado videojuego es tan grande como el de Red Dead Redemption 2, que es algo de gran proporción, especialmente cuando se suma Guarma, un segundo independiente en el juego. También el filtrador, menciona que el juego tendrá un otro mapa que llevará a los jugadores al Caribe.

Algunos preguntan cómo será la dimensión terrestre del mapa del próximo título de Grand Theft Auto. Por lo que sé en este momento, el mapa es tan grande como el de RDRII, he oído que se incluirán las islas del Caribe, pero no en el mundo abierto en sí.

Alguns estão perguntando como será a dimensão terrestre do mapa do próximo título Grand Theft Auto.

Até onde eu sei no momento, O mapa é tão grande quanto ao do RDRII, ouvi que ilhas caribenhas estará incluso, mas não no mundo aberto em si.

— Matheusvictorbr- (@Matheusbr9895_) July 30, 2022