Filtración revela un nuevo mapa para Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone se integrará totalmente con Call of Duty: Black Ops Cold War el próximo 10 de diciembre, y parece que la primera temporada de contenido para el más reciente shooter de Activision incluiría el regreso de cierto mapa de Battle Royale. Originalmente presente en el modo Blackout de Call of Duty: Black Ops 4, Alcatraz estará de regreso como Rebirth Island si es que esta filtración resulta ser cierta.

De acuerdo con una imagen compartida por la cuenta de Twitter, BlackOpsLeaks, un material promocional se ha filtrado en internet y detalla el regreso de la locación en cuestión. Acá la puedes ver por ti mismo:

🚨REBIRTH ISLAND🚨 ALCATRAZ IS BACK BABY Follow @BlackOpsLeaks for more! pic.twitter.com/vgGTOn0JDX — Adi Source | Black Ops Cold War Leaks (@BlackOpsLeaks) December 2, 2020

El mapa original de Verdansk es el único jugable en Call of Duty: Warzone desde marzo, así que tener otra locación ciertamente sería bien recibida por la comunidad.

Via: Charlie Intel