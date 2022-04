Mientras que los fans esperan con ansias una nueva fecha de estreno para Dragon Ball Super: Super Hero, más y más detalles sobre esta película se filtran para el público. Ahora, una nueva pieza de información ha confirmado que Gotenks sí aparecerá en esta cinta, pero no de la forma que muchos esperan.

Desde hace tiempo se sabía que Goten y Trunks tendrán un papel en Super Hero. Junto a esto, pósters de la cinta nos han mostrado a estos dos personajes realizando la danza de la fusión, pero no de la forma correcta. Ahora, gracias a una serie de imágenes filtradas, se ha confirmado que Gotenks en su versión gorda aparecerá en algún punto de este largometraje.

