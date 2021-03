FIFA 21 fue el juego más vendido de Reino Unido en 2020

Reino Unido es una de las pocas regiones que comparte su información relacionada con las ventas de videojuegos y consolas de forma constante. De esta forma, se reporta que a lo largo de 2020, se vendieron más de 3 millones de consolas, de las cuales 1.5 millones le pertenecen solamente al Nintendo Switch. Por otro lado, FIFA 21 se posicionó como el juego más popular de esta región.

De acuerdo con GamesIndustry.biz, el PS5 vendió 450 mil unidades en solo poco más de un mes, mientras que el PS4 logró mover otras 450 mil unidades, consiguiendo así 900 mil para las consolas de Sony. Respecto al Xbox Series X|S y One, la más reciente plataforma de Microsoft alcanzó las 310 mil unidades entre noviembre y diciembre, mientras que el One movió 290 mil consolas, para un total de 600 mil entre las dos.

Considerando la escasez de consolas de nueva generación, es probable que el PS5 y Xbox Series X|S hubieran alcanzado números más altos bajo otras circunstancias. En total, el PS5 generó £191 millones de libras en ingresos, mientras que Xbox Series X|S generó £118 millones de libras. Por su parte, el Switch generó £367.4 millones de libras.

En cuanto al software, FIFA 21 fue el juego más popular de Reino Unido en 2020. De igual forma, los títulos multiplayer se vendieron más en su formato digital, como Call of Duty: Black Ops Cold War, mientras que las experiencias de un solo jugador predominaron en su estado físico. A continuación puedes checar los 10 juegos más vendidos de esta región el año pasado:

-FIFA 21

-Call of Duty: Black Ops Cold War

-Grand Theft Auto V

-FIFA 20

-Call of Duty: Modern Warfare

-Animal Crossing: New Horizons

-Assassin’s Creed Valhalla

-The Last of Us: Part 2

-NBA 2K20

-Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

Vía: GamesIndustry.biz