FIFA 20 fue el juego más vendido durante la cuarentena en Reino Unido

Es bien sabido que la cuarentena aumentó masivamente el consumo de videojuegos en todo el mundo, de hecho, la industria gozó de un importante crecimiento durante este periodo de tiempo, con ganancias que no se han visto en los últimos años. En Reino Unido en particular, ya sabemos cuál fue el videojuego más vendido en estos meses y la respuesta te sorprenderá.

Los ciudadanos del país británico son grandes fanáticos del fútbol, y debido a la falta del deporte en la vida real, FIFA 20 resultó ser la mejor alternativa. El título publicado por EA Sports se convirtió rápidamente en el más vendido durante la pandemia en la región, con Call of Duty: Modern Warfare y Grand Theft Auto V ocupando el segundo y tercer lugar.

La información fue recopilada por la Entertainment Retailers Association, abarcando desde el 23 de marzo 2020 hasta el 13 de junio 2020. Sin embargo, los videojuegos no fueron en realidad lo más vendido durante estos tiempos. Star Wars: The Rise of Skywalker y Frozen 2 se posicionaron como el producto que mejor ventas obtuvo mientras todos estábamos encerrados. Dicho esto, FIFA 20 no estuvo tan lejos con 506 mil 576 copias vendidas. Call of Duty: Modern Warfare vendió 474 mil 902 unidades y GTA V, 438 mil 902.

Via: Eurogamer