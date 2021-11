FIFA 19 y más juegos dejarán Game Pass

Lamentablemente, no todo puede durar para siempre. De esta forma, Xbox ha confirmado una nueva lista de juegos que dejarán de estar disponibles en Game Pass a finales de este mes. En esta ocasión le tendremos que decir adiós a títulos como FIFA 19 y Call of the Sea.

Estos son los juegos que dejarán de estar disponibles en Xbox Game Pass a partir del próximo 30 de noviembre:

–Call of the Sea (nube, consola y PC)

–FIFA 19 (consola y PC) EA Play.

–Football Manager 2021 (PC)

–Football Manager 2021 Xbox Edition (consola y PC)

–Haven (nube, consola y PC)

–Hello Neighbor (nube, consola y PC)

–Morkredd (nube, consola y PC)

–Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC)

Junto a esto, el 8 de diciembre también dejará de estar disponible Destiny 2: Beyond Light. Como siempre, puedes obtener algunos de estos títulos con un 20% de descuento en la Microsoft Store. En temas relacionados, puedes conocer las novedades para Game Pass aquí.

Vía: Xbox