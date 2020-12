FFVII Remake fue tendencia en Twitter. Te contamos por qué

El hype por Final Fantasy VII Remake tal vez ya pasó hace tiempo, pero eso no significa que los fans ya se hayan olvidado de este fabuloso título que debutó en abril. En estos tiempos donde todos estamos eligiendo cuál fue nuestro juego del año, lo nuevo de Square Enix se volvió tendencia en Twitter y acá te explicamos por qué.

Pues resulta que se desató una discusión entre los videojugadores en todo el mundo, argumentando que FFVII Remake debió ser el verdadero juego del año. Acá algunos de los tweets destacados:

Final Fantasy 7 remake Is trending & people are finally talking about it should’ve been game of the year but y’all gave it to TLOU2… LOL

— Yahiko (@Elbonious) December 29, 2020