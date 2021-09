Ya no falta mucho para el lanzamiento de Far Cry 6, y cada vez estamos conociendo nuevos detalles sobre las mejoras next-gen que tendrá el juego. Aunque los propietarios de un PS5 o un Xbox Series X|S recibirán varias funciones únicas, el ray tracing no será una de ellas.

En una entrevista con Wccftech, Stephanie Brenham, programadora principal de este juego, habló sobre los beneficios que tendrán las nuevas consolas. Desafortunadamente, fue aquí donde confirmó que el ray tracing será una función exclusiva de PC, puesto que su equipo está enfocado en hacer que Far Cry 6 corra a 4K y 60FPS en PS5 y Series X|S.

“El ray tracing será exclusivo de PC. En consolas, nuestro objetivo es tomar ventaja de las capacidades del nuevo hardware, optimizando la resolución a 4K y 60 cuadros por segundo, mientras que lo complementamos con cosas como el sistema de clima dinámico en todas las plataformas.”

No todas son malas noticias, pues también afirmó que las nuevas consolas se beneficiarán de una mayor distancia de dibujado, mejor simulación del agua del mar y texturas en alta definición. Aun así, hubiera estado bien que Ubisoft realmente aprovechara la potencia de estas nuevas consolas con algo como ray-tracing.

Far Cry 6 estará disponible el próximo 7 de octubre para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

Via: Wccftech