Fans le piden a Reggie que venda su colección de Nintendo 64

Hace un par de semanas el ex presidente de Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, compartió una fotografía bastante particular, en la cual se podía ver su gran colección de N64, donde se apreciaban muchos cartuchos con sus respectivos manuales y hasta algunos con caja como Conker’s Bad Fur Day. Y esto ha llevado a los usuarios a llegar a pensar que se quiere deshacer de la misma, cuando solamente está mostrando el fanatismo que ha tenido por la empresa desde hace décadas atrás.

En la foto, se podían ver juegos icónicos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time y GoldenEye 007, generando un gran interés entre los fanáticos de la consola clásica. Reggie mencionó que estaba reorganizando su colección, lo que despertó una ola de comentarios y propuestas para adquirir los juegos.

Un usuario bromeó ofreciendo 7 dólares por todos los cartuchos, a lo que Reggie respondió con humor diciendo que el precio real de la colección sería de 70.000 dólares, incluyendo su firma en cada juego. Esta interacción rápidamente atrajo la atención de la comunidad, con muchos usuarios comentando y apoyando la oferta, aunque de forma irónica. Algunos incluso ofrecieron contribuir para que se concretara la compra.

Found part of my ⁦Nintendo 64 collection! Reorganizing it all! wonder what hidden gems I have here! ⁦@NintendoAmerica⁩ pic.twitter.com/Nu7e6OucuV — Reggie Fils-Aimé (@Reggie) August 29, 2024

La respuesta masiva por parte de los fanáticos mostró no solo el nivel de nostalgia que sigue generando el Nintendo 64, sino también el gran aprecio que tienen por Reggie, quien se ha mantenido activo en las redes sociales desde que dejó su puesto en Nintendo en 2019. A lo largo de los años, su figura se ha consolidado como un referente clave dentro de la comunidad gamer, lo que convierte cualquier interacción relacionada con él en un evento para los seguidores.

Aunque es poco probable que Reggie realmente venda su colección, esta divertida interacción subraya el valor emocional y coleccionista que aún tienen estos juegos, especialmente cuando están vinculados a una figura tan importante como él. Los cartuchos firmados por el ex presidente serían un tesoro invaluable para cualquier coleccionista, aunque por ahora parece que todo queda en una conversación entre fanáticos.

Vía: Nintendo Life

Nota del autor: Me hubiera gustado conservar los manuales de varios de mis juegos de 64, pero me tiraron todos a la basura. Ahora solo queda el recuerdo de lo que alguna vez tuve.