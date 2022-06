Fans exigen que Sonic Frontiers sea retrasado

Sonic Frontiers fue anunciado a finales del año pasado. Durante seis meses, los fans esperaron con ansias nueva información de este juego. Aunque su plegarías fueron escuchadas cuando dos videos enfocados al gameplay de este título fueron revelados la semana pasada, casi nadie estuvo contento con lo que SEGA nos mostró. Ahora, y similar con lo que sucedió con la primera película de Sonic the Hedgehog, los fans piden que Sonic Frontiers sea retrasado.

La semana pasada, IGN compartió dos videos de Sonic Frontiers. El primero estuvo enfocado en el mundo abierto del juego, con un énfasis en la forma en la que Sonic se mueve y un par de acertijos. El segundo nos mostró un poco más del combate, y las nuevas habilidades del erizo azul. Sin embargo, ninguno de estos vistazos fue recibido de forma positiva. Además de todas las decepciones que provocó, muchos han señalado que el juego necesita un retraso para que logre cumplir con los estándares que tiene el público.

This looks like ASS.

stiff and clunky as fuck. This is Boom levels of incomplete.

This is embarrassing. How is Sonic Team this incompetent?

Why did they feel this was ready to show off? it looks like a tech demo or a fan game.

Please #DelaySonicFrontiers https://t.co/LIOVaBHUI5

