Se confirma fecha de estreno para I Am Groot

Guardians of the Galaxy Vol 3. será, probablemente, la última vez que veamos a estos personajes, así como al director James Gunn, en el MCU. Sin embargo, antes de que esto suceda, hay varios proyectos que involucran a estos héroes. Uno de estos es I Am Groot, una serie animada para Disney+, la cual ha revelado su fecha de estreno.

De acuerdo con Marvel, I Am Groot llegará a Disney+ el próximo 10 de agosto de 2022. Anunciada hace dos años, esta serie animada estará enfocada en varias aventuras protagonizadas por Baby Groot. Junto a esto, Vin Diesel retomará el papel principal, aunque se desconoce si el resto de los actores de Guardians of the Galaxy tendrán algún tipo de participación.

Junto a esto, se ha revelado el primer tráiler de la serie.

Además de I Am Groot, veremos a los Guardianes de la Galaxia en Thor: Love and Thunder, cinta que se estrena el próximo mes de julio. De igual forma, a finales de año estará disponible The Guardians of the Galaxy Holiday Special, el cual también llegará a Disney+. Por último, en mayo de 2023 se estrenará la última película, al menos hasta el momento, en donde veremos a estos personajes.

Recuerda, I Am Groot llegará a Disney+ el próximo 10 de agosto de 2022. En temas relacionados, ya sabemos cuándo llegará Doctor Strange in the Multiverse of Madness a Disney+. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo tráiler de Ms. Marvel.

Nota del Editor:

Fans del MCU, esta es una aventura que bien se pueden saltar. Aunque I Am Groot se desarrolla en este universo cinematográfico, dudo mucho que aquí veamos información sobre Adam Warlock o el paradero de Gamora. Esta es solo una aventura para los niños.

Vía: Marvel