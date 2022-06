¡Así se ve Sonic Frontiers en acción!

Después de un pequeño avance el día de ayer, hace unos momentos se estrenó un vistazo extenso al gameplay de Sonic Frontiers. Recordemos que este título será la primera gran aventura de mundo abierto para el erizo azul, así que las expectativas son bastante altas.

En el primer avance vimos un poco sobre las habilidades que tendrá Sonic para combatir, así como las opciones que hay a nuestra disponibilidad para avanzar a lo largo de este extenso mapa. De esta forma, el nuevo vistazo expande sustancialmente estos temas, y muestra más sobre la exploración y el diseño del mundo abierto.

Como pudieron ver, varias de las habilidades tradicionales de Sonic en 3D, como el ataque dirigido, el uso de rieles, y el boost, están presentes, y son herramientas que nos ayudarán a movernos por este extenso mundo. Aquí, los clásicos anillos nos ayudarán a encontrar secretos y encontrar diferentes rutas. Junto a esto, también hay una serie de puzzles que tendremos que resolver para avanzar por el mapa.

Sonic Frontiers aún no tiene fecha de lanzamiento, pero estará disponible en algún punto de este año. En temas relacionados, la siguiente película de Sonic estaría inspirada por Sonic Adventure 2. De igual forma, aquí te decimos cuándo se estrenará Sonic the Hedgehog 3.

Nota del Editor:

Aunque sé que esto es solo un primer vistazo a una versión que seguramente no será la final, hay parte del gameplay que no me logran convencer. La posición de las estructuras y objetos parece al azar, y no hay una clara intención para lo que vemos en pantalla. Espero que esto no esté presente en el juego final.

Vía: IGN