Aunque todavía faltan poco más de 24 horas para que el nuevo State of Play se lleve a cabo, PlayStation ha revelado que Horizon Call of the Mountain, el primer título revelado para el PSVR2, será uno de los juegos que veamos durante esta presentación.

Durante el State of Play de mañana no solo tendremos un gran vistazo a diversos juegos de third party y exclusivos del PS5, sino que también se le dedicará un espacio a las experiencias que están en desarrollo para el PlayStation VR2. Es así que uno de los grandes anuncios será un nuevo vistazo a Horizon Call of the Mountain.

Tomorrow: Get a new look at Horizon Call of the Mountain for #PSVR2 during State of Play.

The show kicks off at 3pm Pacific / 6pm Eastern / 11pm BST: https://t.co/3lqi9H2KNx pic.twitter.com/xUISEgI3xO

