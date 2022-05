Sonic the Hedgehog 3 se estrenará en 2024

Aunque los fans siguen disfrutando de Sonic the Hedgehog 2, ya sea en los cines o en streaming, SEGA y Paramount ya están pensando en la tercera película del erizo azul. De esta forma, recientemente se reveló que esta continuación estaría llegando a los cines en algún punto de 2024, y contaría con el talento de Hollywood para un papel muy especial.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en KCC Comic Con 2022, Pat Casey y Josh Miller, escritores de las películas de Sonic, mencionaron que esperan que la tercera cinta del erizo azul llegue a los cines en algún punto de 2024. Recordemos que también pasaron dos entre el estreno de Sonic the Hedgehog 1 y 2.

De igual forma, y esto puede ser considerado un spoiler, Paramount ya está buscando al talento de Hollywood que sea perfecto para interpretar a Shadow the Hedgehog, por lo que probablemente no estén en consideración los actores que presentaron sus voces en los juegos y series. Por el momento no hay más detalles al respecto, pero es probable que alguien del nivel de Idris Elba tenga este papel.

Junto a esto, los escritores mencionaron estar al tanto del deseo de los fans de escuchar a Crush 40 en la pantalla grande. Por último, aunque Casey y Miller fueron cuestionados sobre la aparición de Amy Rose, ninguno pudo hablar al respecto debido a contratos de NDA, por lo que no se descarta por completo la aparición de este personaje en la siguiente película de Sonic.

Sonic the Hedgehog 3 llegará a los cines en algún punto de 2024.

Nota del Editor:

Espero con ansias Sonic the Hedgehog 3. Mi único deseo es escuchar Live and Learn en los cines a todo volumen una vez que el conflicto entre Sonic y Shadow llegue a su punto más alto. Aunque las probabilidades de esto no son tan altas, la esperanza es lo último que muere.

Vía: Nintendo Life