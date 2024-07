Pese a que la base de jugadores ha disminuido en las últimas semanas, es innegable la popularidad de Helldivers II. Con más de 12 millones de copias vendidas desde su lanzamiento en febrero de este año, muchos desean experimentar este fantástico título cooperativo, especialmente los fans de Xbox.

Actualmente, Helldivers II es una exclusiva de PlayStation 5 y PC. Incluso con esta restricción, desde su lanzamiento hemos visto como jugadores de Xbox han exigido el lanzamiento de este título en Series X|S, y una de las de tácticas más recientes que ha empleado es asegurar que los jugadores de PlayStation también desean esto.

Por medio de redes sociales, múltiples fans de Xbox han señalado que el lanzamiento de Helldivers II en la consola de Microsoft no solo es algo que ellos desean, sino que los mismos usuarios de PlayStation también lo quieren ver hecho una realidad. Ahora, lo interesante es cómo este mensaje es usado en diferentes comunidades. Esto es lo que se ha mencionado:

Sony Interactive Entertainment is being pressured by PlayStation and PC gamers to put Helldivers II on Xbox Series X | S to continue to not only make the game even more successful but so their Xbox friends may join in.

