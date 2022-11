Fans de The Witcher abren petición para mantener a Henry Cavill como Geralt

El sábado pasado se dio una noticia bastante dura para los fanáticos de The Witcher, dado que se confirmó la partida de Henry Cavill de la serie, siendo la temporada tres los últimos episodios en los que se le verá. Sin embargo, los fans no están dispuestos a aceptar esta decisión, por lo que ahora se han organizado para hacer una petición de mantener al actor en su papel de Geralt.

Una petición de Change.org comenzó a circular en línea pidiendo a Netflix que mantuviera a Cavill como el titular y, en cambio, que reemplace a los escritores de la serie. Por ahora, la petición cuenta actualmente con poco más de 30,000 firmas, donde la meta es de 7500.

Esto es lo que menciona:

Henry no se va de The Witcher por Superman, los ejecutivos de Netflix han tomado una vez más la grave decisión de no cumplir con sus fans. La razón por la que The Witcher es un programa tan popular es el amor de los fanáticos por el material de origen de los libros y los juegos, que son odiados y de los que los escritores y showrunner se han burlado activamente. Henry Cavill es uno de esos grandes fanáticos, lo sabe todo y quería mantenerse fiel al mundo de Sapkowski, razón por la cual Netflix quiere reemplazarlo.