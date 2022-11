Compositor de Mario Party menciona que muchas piezas fueron rechazadas

El día de ayer llegó algo que muchos esperaban para Nintendo Switch, los dos primeros títulos de Mario Party, mismos que se lanzaron en el N64 y ahora están regresando después de haber salido en la consola virtual de Wii U. Y ahora que esté lanzamiento está en boca de todos, algunos responsables de su creación recuerdan cómo fue el proceso de desarrollo.

El compositor de estos dos primeros títulos, Yasunori Mitsuda. Ha hecho Tweets con sus recuerdos de trabajar principalmente en el primer lanzamiento, revelando que un desacuerdo relacionado a la música de ‘jazz’, provocando que se eliminaran alrededor de 200 canciones de la banda sonora original, algo que fue más una confusión.

Yasunori Mitsuda:"Mario Party was my first freelance gig; the music director told me they wanted "jazz" but all of my songs got rejected—when I caved & asked for pointers, I learned he specifically wanted "big band jazz", so I have the bitter memory of being like, "seriously?!"🇯🇵 https://t.co/xV3U8bTTDk

