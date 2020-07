Fans creen haber encontrado la cuenta secreta de un nuevo F-Zero

Ya vamos a la mitad del año, y los fans de Nintendo no pueden evitar cuestionarse exactamente qué sigue para el Switch durante lo que falta de 2020. ¿Acaso tendremos más información sobre Breath of the Wild 2? ¿Un posible adelanto del rumoreado Switch Pro? ¿O algo totalmente inesperado, como el lanzamiento de un nuevo juego dentro de la saga de F-Zero?

Los fans creen haber encontrado la cuenta de Twitter japonesa para la franquicia de F-Zero, y tras investigar un poco más, parece que una cuenta oficial de Nintendo fue la responsable de crear esta cuenta. Al momento de solicitar un cambio de contraseña, Twitter te permite ver un poco de información sobre el correo electrónico registrado, y al hacerlo, se dieron cuenta que dicho correo es de alguien dentro de Nintendo.

Claro, al final del día esta cuenta podría no tener nada que ver con un posible anuncio o algo por el estilo, y en el peor de los casos, se trata de una simple medida de protección de nombre que la Gran N implementó para evitar que alguien más tome el usuario. Aún así, no podemos evitar emocionarnos, pues recordemos que a Nintendo le gusta realizar anuncios así de la nada, y uno de ellos podría ser un nuevo juego de F-Zero.

