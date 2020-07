Xbox comparte un nuevo adelanto en video de Halo: Infinite

La próxima semana, Microsoft finalmente llevará a cabo su anticipada presentación Xbox Games Showcase, donde básicamente se nos mostrarán algunos juegos first-party que podremos disfrutar próximamente en Xbox Series X. Por supuesto, uno de los títulos que veremos durante el evento es Halo: Infinite, y para emocionarnos todavía más, nos han compartido un nuevo adelanto en video que puedes ver aquí mismo.

