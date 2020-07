Pista sugiere que Xbox Live Gold podría volverse gratuito próximamente

¿En verdad Microsoft tiene planes de ofrecer Xbox Live Gold de manera gratuita en Xbox One y Xbox Series X? La verdad es que no lo sabemos, pero una nueva pista ha dado mucho de qué hablar entre los usuarios. Después de que Xbox eliminara la opción de adquirir una membresía anual a través de su sitio web oficial, la comunidad ha empezado a especular sobre lo que esto podría significar.

Por medio de Twitter, la cuenta Cheap Ass Gamer destacó la información previamente mencionada:

News: Xbox Gets Rid of the Option to get a Yearly Xbox Gold Membership via Their Website. https://t.co/xHw0lxZcwk pic.twitter.com/5qDNCOqoAG

— Cheap Ass Gamer (@videogamedeals) July 16, 2020