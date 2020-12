Fan vende su colección de cartas de Pokémon para pagar su carrera universitaria

Creo que en algún punto de nuestras vidas, la gran mayoría de nosotros hemos tenido que hacer el sacrificio de vender algo que nos importa para pagar alguna otra cosa más importante. En el caso de este estudiante, tuvo que vender su colección de cartas de Pokémon para pagar su carrera universitaria, pero la inversión parece haber valido la pena.

Caleb King es un estudiante de la Universy of North Georgia en Estados Unidos, y fue él quien vendió su colección de cartas de Pokémon por un total de $80 mil dólares, mismos que utilizará para pagar su carrera de medicina en dicha escuela.

De acuerdo con información de Fox 5 Atlanta, King invirtió casi $4 mil dólares en cartas hace cuatro años, a pesar de que sus padres le advirtieron que no era una buena idea.

Mucha gente trató disuadirme de hacer [la inversión de 2016] en un principio. En especial mis padres. Ellos me decían ‘oye, no deberías gastarte tanto dinero en esas cartas, es algo ridículo’… No les hice caso, y ha dado su recompensa”.