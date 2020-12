Las películas de Rebuild of Evangelion llegarán a México en esta plataforma de streaming

Si estabas esperando poder ver las películas de Rebuild of Evangelion de forma completamente legal aquí en México, entonces te tenemos muy buenas noticias puesto que Amazon Prime Video ha confirmado su llegada a la plataforma de streaming el próximo mes de enero.

Vía Twitter, la cuenta oficial del servicio compartió una imagen con los futuros estrenos para enero, y entre ellos, podemos ver que las tres películas de Evangelion forman parte del catálogo:

¿Quieren saber qué vamos a estrenar en enero? Qué bien porque me moría por contarles. pic.twitter.com/gBcx8Lv9LL — PrimeVideoMX (@PrimeVideoMX) December 29, 2020

Específicamente, se trata de You Are (not) Alone, You Can (not) Advance y You Can (not) Redo, las cuales podrás disfrutar en Amazon Prime Video a partir del 27 de enero de 2021.

Fuente: Amazon Prime Video