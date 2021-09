Fan está trabajando en un documental de Macross

La serie de Macross es uno de los animes más importantes de Japón. Creado en 1982 por Studio Nue, este universo de mechas continúa hasta el día de hoy. Con casi 40 años de historia, hay millones de fans en todo el mundo que desean honrar esta franquicia. Uno de estos es un director francés, conocido como Jonathan Cordier de Mello, quien necesita de nuestra ayuda para crear un documental enfocado en Macross.

Jonathan Cordier de Mello comenzó una campaña de recaudación de fondos en el sitio de Kisskissbankbank. Aquí busca obtener una suma de €15 mil euros para crear DO YOU REMEMBER MACROSS?, un documental enfocado en la historia y legado de Macross. Aunque actualmente esta meta ya fue alcanzada, necesita de €10 mil euros más para entregarnos una versión doblada en inglés. Lamentablemente, la campaña terminará en solo siete días, por lo que este objetivo podría no hacerse realidad. Esta es la descripción del proyecto:

“La película se remontará al nacimiento de Studio Nue a principios de los 70, hasta las producciones de la primera serie de Macross (1982-1983) y la película Do You Remember Love? (1984). Finalmente, discutiré su adaptación americana, Robotech (1985), producida por Harmony Gold. DO YOU REMEMBER MACROSS? explorará muchas entrevistas de varios archivos, así como cientos de imágenes, dibujos y fotografías, digitalizados en alta resolución y en su mayoría inéditos fuera de Japón. Una vez completado, estará disponible de forma gratuita en Vimeo, en versión francesa (e inglés según el nivel alcanzado) con subtítulos opcionales en inglés”.

Si estás interesado en apoyar este proyecto, puedes donar dinero aquí. La serie de Macross actualmente cuenta con varias películas, series, re-imaginaciones, mangas, spin-off y diferentes tipos de adaptaciones. Será interesante ver cuál es la perspectiva de Jonathan Cordier de Mello sobre este anime.

En temas relacionados, se ha filtrado el anuncio de la sexta temporada de My Hero Academia. De igual forma, aquí están las primeras fotos de la película live action de Los Caballeros del Zodíaco.

Vía: Anime News Network