Las ofertas llegan a la eShop de nuestra región

Hace un par de días les contamos sobre un periodo de rebajas en la eShop del Nintendo Switch. Aunque estas ofertas solo aplican para Europa, el día de hoy se ha revelado que la tienda virtual de nuestra región ya ofrece una serie de juegos a precios reducidos.

A partir del día de hoy, 23 de septiembre, y hasta el próximo 3 de octubre, todos los interesados tienen la oportunidad de comprar juegos como Hades, Monster Hunter Rise y muchos más títulos con descuentos de hasta el 90% en algunos casos. A continuación te compartimos unas ofertas que no te puedes perder:

–Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $374.99 pesos

–Axiom Verge – $163.99 pesos

–BioShock: The Collection – $399.60 pesos

–Bloodstained: Curse of the Moon – $96.99 pesos

–Bug Fables – $290.88 pesos

–Civilization VI – $389.70 pesos

–Dragon Ball FighterZ – $208 pesos

–Enter the Gungeon – $74.99 pesos

–GRIS – $131.84 pesos

–Hades – $339.36 pesos

–Mario + Rabbids Kingdom Battle – $324.75 pesos

–Metro 2033 Redux – $167.65 pesos

–Monster Hunter Rise – $1,244.17 pesos

–Ori and the Will of the Wisps – $328. 82 pesos

Recuerda, estas y más ofertas estarán disponibles en la eShop de nuestra región hasta el 3 de octubre. Puedes disfrutar del Nintendo Direct de hoy en vivo aquí.

Vía: Nintendo