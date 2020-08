Fan crea un PS5 basado en Batman que todos los fans deben de ver

Aunque no mucho se conoce sobre la posibilidad de personalizar el PlayStation 5, los fans no se detienen a esperar una confirmación oficial, y un miembro en particular de la comunidad se ha dado a la tarea de crear un PS5 edición especial de Batman, el cual se parece mucho a la representación de la serie de Arkham.

XboxPope es un usuario conocido por sus diseños interesantes del Xbox Series X, y en esta ocasión decidió enfocarse en la siguiente consola de Sony para darnos una idea de cómo se vería un PS5 que toma ventaja del diseño de la consola y crea una representación bastante interesante del Caballero de la Noche.

Yeah its Friday fan art time and this goes to @DCBatman and the amazing guys at @DCComics please support both @PlayStation #PS5 #xboxpope #PlayStation5 pic.twitter.com/YvuPyJypj0

— XboxPope (@XboxPope) August 7, 2020