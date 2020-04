Fallout 76: Wastelanders es todo un éxito entre sus jugadores

Fallout 76 tuvo uno de los lanzamientos de videojuegos más desastrosos de años recientes. Desde su debut en 2018, Bethesda se ha esforzado por mejorar este título con varios parches y arreglos gratuitos. La nueva actualización de Wastelanders se siente como una culminación de todo eso, al añadir NPCs al juego junto a una buena cantidad de mejoras y ajustes. Afortunadamente para el publisher, su comunidad parece haber recibido positivamente este nuevo contenido.

Por medio de Reddit, los fans de Fallout 76 no han hecho mas que alabar Wastelanders, en particular por las nuevas interacciones con los NPCs, permitiendo a los jugadores crear su propia narrativa. Se dice que la nueva misión principal es sumamente divertida, mientras que otros creen que Fallout 76 está experimentando lo mismo que Destiny con su expansión The Taken King. Además, se informa que la cantidad de bugs y glitches que llegaron con esta nueva actualización son mínimos.

Wastelanders está disponible de manera gratuita para todos sus usuarios, así que si tienes Fallout 76 y eres fan de la franquicia, parece que deberías darle una segunda oportunidad a este multijugador. O si nunca lo has jugado, entonces esta sería una buena oportunidad para entrarle por primera vez.

