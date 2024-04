Ex jefe de Blizzard piensa que los juegos deberían tener propinas

Desde hace un tiempo se han establecido los precios de los videojuegos, mismos que van desde $10 USD para algunos indies sin mucha duración, hasta los conocidos $70 USD de producciones AAA que destacan en las horas de juego y también el tema de gráficos impresionantes. Sin embargo, hay gente que ha llegado pensar que le deben mucho más a los estudios desarrolladores por lo bien que se lo han pasado, incluso hay gente importante del medio que tiene esto en cuenta y le gustaría hacer algo al respecto.

El ex jefe de Blizzard, Mike Yvarra, ha mencionado mediante las redes sociales que le hubiera gustado incorporación alguna opción para hacer aportaciones voluntarias en los juegos, para quienes queden tan inmersos en los mismos y que hayan tenido la sensación de que deben algo adicional. Dentro de su publicación está la expresión de “me gustaría brindarles otros 10 dólares”. Esto como una microtransacción, pero sin darle algo al usuario tal cual.

I've thought about this idea for a while, as a player, since I've been diving into single player games lately.

When I beat a game, there are some that just leave me in awe of how amazing the experience was. At the end of the game, I've often thought "I wish I could give these…

— Mike Ybarra (@Qwik) April 11, 2024