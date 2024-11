Éstos son los mangas más vendidos del 2024

La industria del manga sigue en constante crecimiento. No solo este es un mercado bastante popular en Japón, sino que su popularidad va en aumento en occidente. Aunque aún faltan un par de semanas para conocer de manera oficial las ventas de este año, se ha revelado un estimado de las series más populares del 2024, en donde Jujutsu Kaizen toma el primer puesto.

Aunque Oricon, empresa dedicada a registrar las ventas de mangas, aún no publica la lista de lo más vendido en el 2024, su reciente reporte semanal nos da una idea de cómo es que este grupo estará conformado una vez que la información completa esté disponible. En el primer puesto encontramos a Jujutsu Kaisen con más de 7.5 millones de copias vendidas, seguido de One Piece con 5.2 millones de unidades, y Frieren: Beyond Journey’s End con 4.9 millones. Esta es la lista completa:

Jujutsu Kaisen – 7,610,995

One Piece – 5,280,000

Frieren: Beyond Journey’s End – 4,955,000

The Apothecary Diaries – 4,695,000

Blue Lock – 3,881,269

Kaiju No. 8 – 3,415,000

Kingdom – 3,235,000

Haikyu!! – 3,075,000

My Hero Academia – 2,910,000

Spy x Family – 2,710,000

Algunas de estas series, como One Piece y Kingdom, son de las más populares a nivel mundial, por lo que siempre tienen un lugar en este tipo de listas. El éxito de Jujutsu Kaisen es un reflejo de la segunda temporada de su anime, la cual causó un gran revuelo en su momento, así como el final del manga. Sin embargo, My Hero Academia, el cual también terminó este año, no tuvo la misma recepción.

Ahora, es importante mencionar que Oricon compartirá dos listas actualizadas en un futuro. La primera de estas llegará a finales del año, y se espera que la segunda esté disponible a finales del año fiscal, cuando se den a conocer datos adicionales sobre los mangas más exitosos del 2024. En temas relacionados, estos son los personajes más populares de Jujutsu Kaisen. De igual forma, el final de este manga tuvo malas noticias para los fans.

Nota del Autor:

Considerando el final de Jujutsu Kaisen y My Hero Academia, será interesante ver cómo es que la lista se verá el próximo año. Tomando en cuenta el reciente éxito de Dandadan, es probable que este manga se una a la lista, algo que también podría suceder con Sakamoto Days gracias al próximo estreno de su anime.

Vía: RoukHein