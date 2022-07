Estos son los juegos que podrás adquirir con Prime Gaming en agosto

El mes de agosto nos está pisando los talones prácticamente, razón por la cual las empresas de videojuegos están dando a conocer poco a poco los títulos que darán gratis con sus servicios de suscripción. Esto pasó hace un par de días con PlayStation y también con Xbox, y ahora, es momento de que Prime Gaming muestre lo que tiene preparado.

Los títulos que se podrán adquirir a partir del 1º de agosto de son Zak McKracken and the Alien Mindbenders, Beasts of Maravilla Island, Recompile, Scourge Bringer y Family Misteries: Poisonous Promises. Todos de géneros distintos, por lo que el público podrá disfrutar de grandes obras en su PC, lo mejor, de forma gratuita gracias a este servicio.

Y si todo esto no fuera suficiente, decidieron agregar un juego más que podría valer por sí mismo la suscripción a Amazon, ya que es uno de los AAA que Blizzard lanzó en su momento, siendo todo un éxito. Este es ni más ni menos que Starcraft: Remastered, versión HD del afamado juego de estrategia espacial que aún sigue vigente con su secuela.

Para jugar a todo este catálogo, tan solo se debe pagar la suscripción a Amazon Prime la cual tiene un valor aproximado de $5 USD, sumando los envíos gratis de la tienda, Amazon Music y Prime Gaming. Incluso, el mes pasado ofrecieron grandes juegos como la trilogía remasterizada de Mass Effect, y seguro esto es solamente el inicio de algo mucho más grande.

Vía: Amazon Prime Gaming