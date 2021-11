La lista de juegos para Game Pass no es lo único que fue revelado recientemente, ya que Xbox también ha compartido las novedades que estarán disponibles en Games With Gold durante este mes para los usuarios de sus consolas. En esta ocasión encontramos una selección bastante interesante.

De esta forma, entre 1 y 30 de noviembre, Moving Out, el divertido y caótico juego multiplayer, estará disponible para todos los usuarios de Xbox One. Por otro lado, entre el 16 de noviembre y 15 de diciembre, los jugadores podrán descargar Kingdom Two Crowns, un juego de estrategia y construcción en 2D, sin costo adicional en Xbox One.

Junto a estos títulos, Rocket Knight estará disponible en Xbox 360 entre el 1 y 15 de noviembre. Por último, esta plataforma también recibirá LEGO Batman 2: DC Super Heroes del 16 al 30 de este mes. Como siempre, estos cuatro juegos se pueden disfrutar en un Xbox One y Xbox Series X|S por medio de la retrocompatibilidad.

Nota del Editor:

Aunque la selección de Xbox Game Pass siempre es la más llamativa, en esta ocasión los usuarios de Games With Gold tienen a su alcance una lista bastante llamativa que, aunque no está conformada por entregas AAA, vale mucho la pena.

Vía: Xbox